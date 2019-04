Käsipalli meeste esiliiga võitis Põlva/Arcwood

Kui finaalist oli kulunud tosin minutit, oli mänguseis vaid 3:2 Viljandi Spordikooli kasuks. Suurepäraste tõrjetega hiilgasid nii Kristjan Kukk kui Marten Tamme. Lisaks tugevale kaitsele hakkas aga just noorte mulkide mängu kodupubliku silme all lisanduma närvilisus ja viimasest tulenevad pallikaotused.

14. minutil viis Aleksander Pertelson võõrustajad veel 4:3 juhtima, ent siis jooksis rünnakumootor täielikult kokku. Järgmise 11 minutit ei saadud palli kordagi Kuke selja taha! Eesti ekskoondislane Raido Peedomaa viis Põlva/Arcwoodi 15. minutil esmakordselt juhtima ning edu hakkas meeletu kiirusega suurenema.

Eriti heas hoos olid kogenud Peedomaa ja Margo Piksööt, aga tabamusi said kirja teisedki. 24. minutil tegi Janno Kuus 10:4 ja ehkki Martin Braun kasvatas lõpuks ka Viljandi meeskonna skoori, siis peatreener Marko Koksi otsus väravavaht seitsmenda platsimängijaga asendada tulu ei toonud.

Mitu tühja väravasse saadetud palli kasvatasid külaliste edu parimal juhul üheksale väravale ja vaheajale mindi Põlva/Arcwoodi 16:8 juhtimisel. Oluliselt ei muutunud midagi ka peale puhkepausi. Paremäär Kuus viskas kolm väravat järjest ja kasvatas 35. minutil põlvalaste edunumbrid 20:9 peale.

«Pole küsimustki – kaitse tõi meile täna võidu,» kinnitas Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone. «Seda ei pidanud enne mängu isegi rõhutama. Mehed teadsid ise, et kui kaitse toimib, siis küll me rünnakul hakkama saame. Saime hooaja eel Tartust lisajõudu, olime hästi komplekteeritud, eriti just suurte kogemustega palluritega. Mängime küll enda lõbuks, aga samas tõsiselt!»