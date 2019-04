Sebastian Vettel vormel 1 sarjast: väga igav

Sellest hoolimata usub 31-aastane sakslane, et Ferraril on tänavu potentsiaali Mercedesega rinda pista. «Peame rohkem vaeva nägema, paremini töötama. Surume nii kõvasti kui võimalik. Praegu tuleb aga Mercedesele au anda, et nad on saanud fenomenaalselt hakkama ning nende masin töötab kõige paremini,» tunnistas Vettel.