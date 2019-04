Milleks jää ja miinuskraadid? Hokit saab mängida ka vee all

Moskva vanimas sukeldumiseklubis maha peetud allveehokilahinguid ei tohiks kindlasti segi ajada 1950ndatel Inglismaal leiutatud Octopushiga, sest venelaste versioon on üks ühele üle võetud jääpeal mängitavast hokist. Allveehokit mängitakse samasuguste keppide ja litriga ning isegi väravad on disainitud nii, et need minema ei ujuks. Ehkki üksteiselt võetakse mõõtu vaid kolm kolme vastu, võivad mõlemad võistkonnad teha piiramatult vahetusi, sõltuvalt mängijate õhutagavaradest.