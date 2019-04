Seenioride karikavõistluste avaetapi võitis Kohtla-Järve

Sel aastal on turniiril lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1974. aastal või varem. Lisaks tohib võistkonda registreerida kaks mängijat, kes on sündinud aastatel 1975–1979. Korraga on väljakul 7+1 mängijat ning mänguaeg on 1x12 minutit. Tuntumatest endistest mängijatest osalesid avaetapil näiteks Igor Prins, Aleksandr Puštov, Marko Lelov, Andrei Škaleta ja Boriss Dugan.