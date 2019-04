Pikima ajalooga F1-etapp on sõlmimas uut viieaastast lepingut

Antud leping on F1-sarja tulevikku silmas pidades vägagi oluline, sest selle lepinguga säilitab sarjas koha pikimat aega F1-sarjas toimunud etapp ning lisaks aitab see säilitada lootust 21 etapiga hooaegadele.

Hetkel on kahtluse all nii Briti, Saksamaa, Hispaania kui ka Mehhiko GP-de toimumine tulevikus, kuna kõikide antud riikide korraldajatega on leping vaid 2020. aastani ning uut lepingut siiani sõlmitud pole.