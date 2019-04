Täna: Meistrite liiga esimeses poolfinaalis lähevad kokku Ajax ja Tottenham

Ajaxi meeskond on eriline just selle tõttu, et meeskonnas puuduvad kindlad staarid. Meeskonna moodustavad peamiselt noored mängijad, kes on aga koostöö nii suurepäraselt käima saanud, et Meistrite liigas on järjest alistatud nii Madridi Real kui ka Juventus. Nii ootavad paljud jalgpallifännid, et Ajax pikendaks seda imelist seeriat finaalini välja.