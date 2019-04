Postimehe aruanne: Martin Müürsepas peitub treeneritalent!

Kalev/TLÜ jõudis oma ajaloos – mängitud on erinevate nimede all – esimest korda finaali. Seda Martin Müürsepa peatreeneridebüüdi hooajal, lisaks saab klubi kauane juht Kalle Klandorf medali rohkem kui 40-aastase vaheaja järel! Postimees võtab tehnikaülikooli spordihoonest kokku, miks asjad läksid just nii.

Müürsepas on peidus treeneritalent. Martin Müürsepp oli suurepärane mängija, juhendajakarjääri ajal oli ta aga töötanud ainult abitreenerina. Tänavuse hooaja keskel tegi „väike” Kalev vahetuse, kui loobus Gert Kullamäest ja edutas Müürsepa peatreeneri kohale. Eesti korvpalliüldsuses oli seni kaheldud, kas meie omaaegne parim mängija üldse sobib sellesse ametisse. Ka Müürsepp pole tagunud oma esimese juhendaja Andres Sõbra kombel vastu rinda ega öelnud üheski võistkonnas, et andke asjad minu kätte ja küll ma alles näitan! Ent nüüd on ta näidanud, sest play-off-mängude saldo enam-vähem enda masti vastaste Tartu Ülikooli ja TalTechi vastu jäi kokku 6:1 ning nii võimsat esitust ei saa juhuslikuks pidada.

Kalevi ülekaal korvi all, aga mitte ainult. Eelneva lõiguga seostatult – Kalev näitab oma mängu, kus on selgelt näha treeneri käekirja. Müürsepp on meeskonna suunanud kasutama ära korvialust ülekaalu. Kui TalTech jättis Michael Buchananile ja Janar Taltsile vähem ruumi, astusid aga esile lühemad mängumehed. Kalevlased tegutsesid targalt ja valdavalt leidsid häid viskekohti. Erinevalt varasemast kasutasid Nofflet, McGhee ja Harrison üldjuhul individuaalseid oskusi siis, kui mänguolukord seda nõudis. Tõestuseks hea tabavus ja 17 minutiga visatud 49 punkti. TalTechi pealik Rait Käbin suutis esimese poolaja lõpuks vastaste hoogu pidurdada ja suureks vaheajaks juhtis Kalev 51:48. Kolmas veerand kuulus küll selgelt TalTechile, kes pääses viimaseks väikeseks vaheajaks ette 80:68, kuid Müürsepp leidis võimaluse uuesti pööre tuua, Kalevil olid omad vastused varuks.