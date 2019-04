Janar Talts: kui räägid ühte asja sada korda, jõuab see lõpuks kohale

«Seeria võitmine tulemusega 3:0, üldse kahe play-off-ringi edukas läbimine üllatas mind,» tunnistas Talts. «TTÜ alustas ju favoriidina, nad olid põhiturniiri teise asetusega pääsenud otse poolfinaali. Võidud näitavad, et oleme mõne asja saanud õigesse rütmi. Kui räägid ühte asja sada korda, jõuab see lõpuks ka kohale.»

Talts lisas: «Rollid ja nupud on paigas. Tagamehed loovad teravusi, pikad võitlevad korvi all. Mängime varasemaga võrreldes meeskondlikumalt, ehkki arenguruumi on kõvasti.

Lisaks on edus suur osa Michael Buchananil. Kui ta mõne kuu eest siia saabus (oli suures ülekaalus - toim), ei oleks osanud oodata, et ta kerkib play-off'is võtmemängijaks. Ta oli nii suur! Aga ta on olnud tubli, iga päev trenni teinud. Saime mõlemas seerias korvi all ülekaalu.»