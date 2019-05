Eesti vanim maratoonar osaleb Eesti vanimal maratonil

Benno-Einar Viirandi saab mai lõpus 86 aasta vanuseks – tegemist on ametlikult Eesti vanima maratoonariga. Laupäevasel Vändra maratonil, mis on omakorda Eesti vanim maraton, on stardis ka Viirandi – 85 aasta ja 243 päeva vanuselt.