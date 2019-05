Otseblogi: Barcelona läks Suareze väravast Liverpooli vastu juhtima

Enne mängu:

Barcelonal on käsil uskumatu seeria, kuna Meistrite liiga kodumängudes on ta kaotuseta Camp Noult lahkunud juba 31 kohtumist järjest, mis tähistab Euroopa tugevaima klubisarja rekordit. Seejuures on Hispaania kõrgliigas möödunud nädalavahetusel ajaloos 26. korda meistriks kroonitud Barcelona lasknud selle aja jooksul lüüa endale vaid 15 väravat.

«Meie eesmärk on võita, kuid me teame, kui väärtuslik on nende skoorimise peatamine,» sõnas Barcelona peatreener Ernesto Valvere poolfinaali eel. «Peame mängima kaks head mängu. Iga poolaja esimesed 15 minutit on olulised, kuna selle aja jooksul nad püüavad sind suruda, lämmatada ning visata kõige võimalikuga,» teadis 55-aastane hispaanlane rääkida.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul poleks viigitulemus kõige halvem resultaat maailmas. «Mitmed on tulnud Barcelona vastu mängima teatud plaaniga ning saanud siis kõvasti sugeda. Me nägime nende mängu Real Sociedadi vastu (20. aprillil tulemusega 2:1 lõppenud kohtumine Camp Noul – toim), kus nad said hästi hakkama,» rääkis Klopp.

«Levante sai samuti hästi hakkama (laupäeval toimunud mäng, mille Barcelona 1:0 võitis – toim), kuid Barcelona võitis. Messi (Barcelona ründestaar Lionel Messi – toim) ütles enne hooaega, et soovib selle karika tagasi võtta ning see kõlab nagu ähvardus meile kõigile!» mõistab 51-aastane sakslane Barcelona tugevust.