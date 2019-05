Endine Manchester City kaitsja: Ibrahimovic lubas mind vigaseks teha

Onuoha on hetkel esindamas MLS-i meeskonna Real Salt Lake'i meeskonda. Real Salt Lake kohtus Ibrahimovici koduklubi Los Angeles Galaxy'ga ning palju jutuainet pakkus just Onuoha ning Ibrahimovici omavaheline duell.

32-aastane Onuoha rääkis pärast kohtumist BBC-le, et Ibrahimovici käitumine väljakul on täiesti uskumatu: «Ta on väljakul nina püsti, pidades end tähtsaks. Muidugi ei ole siin mängimine tema jaoks maailma raskeim ülesanne ja paljud siin liigas kardavad teda, mina aga mitte.»

«Ühel hetkel lõi ta mulle vastu pead. Seejärel käis minu juures ja korrutas mulle, et ta teeb mulle väga kõvasti haiget. Tema sõnum oli see, et ta on siiski Ibrahimovic ja temale niiviisi ei tehta. Ma lihtsalt olin temast mõnes olukorras üle ja tema käitub niiviisi,» rääkis Onuoha.