Dorbek: tahame veelgi enamat!

Eesti korvpallipublik pole varem saanud kaasa elada oma klubi heitlustele VTB Ühisliiga play-off’is. Nüüd on see aeg käes, esimestena alustavad täna Kaasanis sealne Unics ja BC Kalev/Cramo. Võib meenutada, et põhiturniiril oleks Kalev Tatarimaa pealinnas peaaegu sepistanud suurüllatuse.