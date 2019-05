Istanbuli võim: Fenerbahce jälle, Efes üle pika aja poolfinaalis

Mõistagi hõõrub Türgi korvpallipublik käsi kokku, sest esimest korda Euroliiga ajaloos on kaks nende tiimi finaalturniiril. «Fenerbahce on Euroopa parim meeskond. Seal on parim personal eesotsas peatreener Željko Obradoviciga. Ma loodan, et kõik Türgi fännid Vitorias naudivad seda poolfinaali,» märkis Efesi juhendaja Ergin Ataman.