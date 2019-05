Jalgpalli otsepilt: peatreeneri usalduskrediiti pikendanud Cagliari kohtub tugeva Napoliga

Ajaloos on meeskonnad omavahel vastamisi läinud 35 korda, millest Napoli võitnud 16 ja Cagliari viis mängu. Viigilise tulemusega on lõppenud 14 kohtumist. Käimasoleval hooajal on mindud vastamisi ühel korral detsembri keskel, mil Napoli Napoli võõral väljakul poolakast ründaja Arkadiusz Miliku esimese lisaminuti tabamuse toel kirja magusa võidu.