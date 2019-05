Järelvaadatav: Cagliari oli lähedal šokk-tulemusele, Napoli kindlustas dramaatiliselt hõbemedali

Kohtuniku otsuse teeb kurioosseks asjaolu, et kaheldava penaltiolukorra (kus Cagliari pallur mängis karistusalajoone lähedal palli käega) ja telekorduste vaatamise vahele jäi umbes kaks minutit. Cagliari mees Artur Ionita sai protesteerimise eest ka punase kaardi.

Napoli kindlustas dramaatilise võiduga Itaalia meistriliiga hõbemedali, sest lähima jälitaja Milano Inter jääb kolm vooru enne hooaja lõppu kümne punkti kaugusele. Tabelitipp: 1. Torino Juventus 89 punkti, 2. Napoli 73 p, 3. Inter 63, 4. Atalanta 62, 5. AS Roma 59, 6. Torino 57.

Cagliari asub 40 punktiga 20 meeskonna konkurentsis 12. kohal, sama palju punkte on tagapool oleval Fiorentinal, ent eespool paiknevad Sassuolo ja Spal on vaid kahe punkti kaugusel. Cagliari kohtub järgmises voorus kodus kaheksandal kohal paikneva Rooma Lazioga.

Ajaloos on meeskonnad omavahel vastamisi läinud 35 korda, millest Napoli võitnud 16 ja Cagliari viis mängu. Viigilise tulemusega on lõppenud 14 kohtumist. Käimasoleval hooajal on mindud vastamisi ühel korral detsembri keskel, mil Napoli Napoli võõral väljakul poolakast ründaja Arkadiusz Miliku esimese lisaminuti tabamuse toel kirja magusa võidu.