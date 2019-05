Video: Liverpooli peatreener võrdles tiitliheitlust Manchester Cityga 400 meetri jooksuga

«Poisid on tõeliselt hoos. Kui sa oled parasjagu võistlemas ning näed, et on võimalus võita, siis sa ei väsi ära. See on nagu 400 meetri jooks. Kui sa oled viimase kolme jooksja seas, siis ei juhtu väga tihti, et üks jookseb järsku teistel kaugel eest ära. Seda ei juhtu, kuna see annab lisatõuke,» ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kelle veetav meeskond läheb homme võõral väljakul vastamisi liigatabeli keskmiku Newcastle Unitediga.

«Oleme väga ambitsioonikad, tahame tiitlit võita. Samas teame, et see pole 100 protsenti meie kätes, kuid ainus, mida saame teha, on alistada Newcastle ning see saab olema uskumatult raske. See on meie probleem. Mitte see, mida teised meeskonnad teevad esmaspäeva õhtul (kui Manchester City võõrustab Leicester Cityt – toim). See pole meie probleem. Meie probleem on leida viis Newcastle’i alistamiseks. Austame neid väga,» rääkis sakslane.