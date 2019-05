Video: Boliivia jalgpalli meistrivõistlustel leidas aset jõhker sissesõit

Matši kohtunik Rafael Subirana näitas Urapucale punast kaarti, kuid sellega asi ei piirdunud. Jõhkutsemise eest peab Bloomingu kaitsja vutivõistlustest pool aastat eemal olema. Kurb on aga tõsisasi, et Zochile oli see hooajal juba kolmas vigastus.

«See on jalgpall, selles mängus võib vigastusi ette tulla. Kahju, et see just minuga juhtus. Puhkan, keskendun ravile ning loodan jalgpalliväljakul tagasi olla esimesel võimalusel,» ütles Zoch haiglas.