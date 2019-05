Vettel tunneb end Ferrari roolis ebaloomulikult: ma ei sõida oma parimal tasemel

«Peame saama tempo üles, nii lihtne see ongi,» kommenteeris viimasel kahel etapil kolmandana lõpetanud Vettel võitlust Mercedesega Motosport.com-ile. «Peame olema kiiremad. Ma tunnen, et ma ei sõida oma parimal tasemel, kuna auto ei vasta või reageeri nii, nagu ma tahan. Ja siis mul tekib tunne, et see on ebaloomulik. Ma arvan, et kõik on seda tundnud,» lisas 31-aastane sakslane.