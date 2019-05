Kalju on suures mängus tagasi, Flora juubeldab

Et Tallinna Flora võitis reedel kodus 6:0 Tallinna Kalevit ja suurendas liigatabelis edu Levadia ees kuuepunktiliseks, oli külalistel Hiiul selg vastu seina. Kaotus tähendab krahhi, viik ilmselt samuti ehk rahuldab ainult võit. Ka hooaega masendavalt alustanud ja peatreenerit vahetanud Kalju ei saa enam punkte väga palju ära anda.

«Ma arvan, et see oli meeskonnatöö, meil oli distsipliin paigas. Niimoodi panime lõpuni välja ja sealt see võit tuli,» sõnas mängujärgses intervjuus ETV2-le Kalju teise tabamuse eest hoolitsenud Paur. «Käisime põhjas ära ja mingid punktid kaotasime, aga nüüd tuleb võidud võtta. Ma ei usu, et meil on suur probleem. Pigem väikesed detailid, mida on vaja muuta, aga nagu täna nägime, siis ei ole midagi hullu. Levadia võtsime ära,» lisas ta.