Kolmevõistlejaid saatis Poolas edu

Antud klassi takistussõit peeti pealelõunal ning see läbiti meie sportlaste poolt vigadeta. Puhaste sõitudega suudeti edetabelis tõusta ning viimasele alale läksid Dagmar ja Fortuna vastu kolmandalt ning Jaagup ja Olli Royal kuuendalt kohalt.

Väga tore on tõdeda, et võistluspaarid Luise Vevers ja Ruudi ning Kati Sõer ja A Marina on oma CCI2*-L võistlusklassi lõpptulemusega ära täitnud kolmevõistluse Euroopa meistrivõistluste juunioride kvalifikatsiooninormi.