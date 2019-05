Hoki vajab värsket verd ja tugevamaid klubisid

«Ei saa kuidagi rahul olla. Pakuti pronksi, aga me ei suutnud seda ära võtta,» kõlas meeskonna 40-aastase kapteni Lauri Lahesalu kokkuvõte. Ehkki viimases mängus Ukrainaga pöörati 1:3 kaotusseis 4:3 võiduks, jäi mängijate hinge kriipima, et come-back’i ei suudetud vormistada normaalajal – see aidanuks mullust tulemust korrata.