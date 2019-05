Vormelitäht ei saanud kohta Mercedeses ja kaotas kihlveo. «See häirib teda kõvasti.»

Eelmise F1 etapi eel paljastas Ricciardo Bakuus, et kaotas Markole eelmisel aastal sõlmitud 1000 euro suuruse kihlveo. Tema panustas sellele, et Bottas lahkub Mercedesest, austerlane väitis vastupidist.

«Daniel arvas, et saab Bottase koha endale. Ütlesin talle, et Mercedes ei loobu Bottasest. Ta ei uskunud mind. Jumal tänud, et võitsin! Daniel on väga kokkuhoidlik sell ja see kaotus mulle häirib teda kõvasti,» rääkis Marko Motorsport-Totalile.