Hinnang Mercedese siseringist: Hamiltoni ja Bottase sõda kestab hooaja lõpuni

Prantslase hinnangul peavad britt ja soomlane tulist tiitliheitlust kuni hooaja lõpuni ja Mercedese meeskond ei hakka üht teisele (ehk Hamiltoni Bottasele) eelistama.

«Üks on kindel: Lewis ei soovi mingil tingimusel jääda Valtterist taha. Samavõrd tahab Valtteri lüüa Lewist. Usun, et nendevaheline sõda kestab hooaja lõpuni välja,» lausus Ocon telekanalile Canal+.

Mercedes on tänavust vormel 1 MMi alustanud iseäranis võimsalt: kõigilt neljalt seniselt etapilt on võetud kaksikvõit. Tegemist on ajaloolise saavutusega.

«Õhkkond meeskonnas on suurepärane. Kui saad lüüa kaasa tiimi tegemistes, mis lööb igal aastal rekordeid ja suudab pidevalt sooritusi parandada, siis see motiveeriks igaüht. Meil on kõik praegu väga hästi,» kiitis Ocon.

Prantslase enda soov on uueks hooajaks teenida põhisõitja leping. Kuid et Bottas on alustanud tänavu hiilgavalt ja edestab kahe viimase aasta maailmameistrit Hamiltoni ühe punktiga, on soomlase aktsiad uus kontraht teenida mõistagi kõrged.