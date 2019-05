Grete Ayache astus järgmise sammu EM-i poole

Sportlane osales võistlusel mõlema põhihobusega. Farao Da Raiaga sooritati CDI3* GP-s viienda koha vääriline tulemus 65,413%, millest piisas normi täitmiseks. Sõidu võitis Uwe Schwanz (GER) hobusel Fabious (70,717%). Teise koha siin sai Grete abikaasa Alexandre Ayache (FRA) hobusel Zo What (68,870%). Kokku oli võistlusklassis 10 osalejat.

GP Specialis võidutses Grete abikaasa hobusel Zo What, saades tulemuseks 70,362%. Grete ja Farao sõitsid välja tulemuse 67,340%.

Grete jagas meile oma võistluse muljeid istudes parajasti võistluspaigas talli taga autos mudavangis. ”Väga kihvt võistlus oli muidu, ainult kahju, et nädalavahetusel ilmastikuolud nii halvad olid. Väga külm ja tuuline ning nüüd meeletu vihm. Jäime tallide juurde autoga mudasse kinni ja ootasime, kuni meid traktoritega välja tõmmati,” sõnas Grete.

Võistluse kohta rääkis Grete järgmist: ”Faraoga läheb meil koostöö järjest paremaks. Reedeses GPs oli hobune natuke kuum ja mõned vead tulid sisse. Sellegi poolest täitsime oma esimese EM-i normatiivi. Laupäeval GP Specialis oli hobune juba rahulikum ja sõit ka parem. Üldiselt tundsin, et Eleito oli natuke reisist väsinud, seljataga oli meil ju 1300 km ja 17 tundi sõitu. Tegemist on veel noorte hobustega, kes alustasid oma esimest GP hooaega, nii et õpin neid alles võistlustel tundma. Võistlus oli muidu väga tore ja üldiselt hästi korraldatud. Vaid ilmaga ei vedanud.”