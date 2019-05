Premium liigas püstitati pealtvaatajate rekord

9 vooru ja 45 mängu keskmiseks pealtvaatajate arvuks oli seega 338. See on 59% kõrgem kui mullu (212) ning 32% kõrgem kui aastal 2017 (256). Ühtlasi oli tänavuse aasta 1. ringi publikuhuvi Premium liiga ajaloos ka rekordiline - seni oli kõrgeima näitajaga aasta 2015, mil 1. ringi jälgis tribüünidel kokku 14813 huvilist.

Suurimateks publikumagnetiteks olid Tallinna medalinõudlejate omavahelised mängud. Kõige enam fänne meelitas kohale 28. aprilli Levadia ja Flora lahing, mida jälgis Sportland Arenal koguni 953 inimest. 2. aprilli mängule Flora ja Nõmme Kalju vahel elas kohapeal kaasa 753 jalgpallisõpra, eilset Kalju ja Levadia mängu tunnistas Hiiu staadionil oma silmaga 537 inimest.

Märkimisväärne on ka fakt, et pärast 1. ringi on kõigi 10 Premium liiga klubi keskmine pealtvaajatate arv üle 200. Kodumängude keskmise külastatavuse poolest juhib hetkel tabelit Nõmme Kalju, kelle keskmine pealtvaatajate arv on 448 (võrreldes mulluse 1. ringiga tõus 48%). Kogukonnajuhtide projektist on kõvasti kasu lõiganud ka Narva Trans, kes keskmise pealtvaatajate arvuga 395 samas tabelis teist kohta hoiab - eelmise aasta esimese ringiga on sealjuures tõus koguni 294%!

9 klubi keskmine pealtvaatajate arv on tõusnud

Kohe Transi järel tulevad tihedalt FCI Levadia (keskmiselt 391 pealtvaatajat kodumängudel, tõus võrreldes 2018. aasta 1. ringiga 64%) ning FC Flora (keskmine publikuarv 390, tõus 48%). Tublisti on kodumängude külastatavust tõstnud ka Viljandi Tulevik ja Paide Linnameeskond, kelle mänge külastas 1. ringis keskmiselt vastavalt 348 ja 306 vutifänni. Viljandi keskmine publikuarv 1. ringis tõusis seega 69%, Paidel koguni 110%!

Ainsa klubina on võrreldes mullusega pisut tagasi andnud Tartu Tammeka, kelle 1. ringi kodumänge külastas mullu keskmiselt 417 inimest, tänavu aga 328. Sellegipoolest paiknevad taaralinlased kogu liiga pealtvaatajate arvestuses korralikul 6. kohal. Keskmise külastatavuse tabelis hoiab 8. kohta tänavuseks hooajaks Premium liigasse tõusnud Maardu Linnameeskond, kelle mänge jälgis 1. ringis kohapeal keskmiselt 293 inimest (mullu Esiliigas sama number 96, tõus seega 206%). FC Kuressaare keskmise pealtvaatajate arvuga 236 on võrreldes 2018. aasta 1. ringiga tõstnud kodumängude külastatavust 103% ning Tallinna Kalevi keskmine pealtvaatajate arv 204 on mullu sama perioodiga võrreldes tõusnud 30%.