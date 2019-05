Ronaldo ema langes Twitteris trollide ohvriks ning sattus naerualuseks

Nimelt jagas Ronaldo ema Twitteris postitust, mis kiidab tema poega selle eest, et päästis Juventuse liigast välja kukkumast ning kinkis klubile esimese liigatiitli 20 aasta jooksul. Postituse juurde kirjutas Dolores: «Olen sinu üle uhke, poeg.»

Reaalsuses on Juventus Itaalia meistritiitli võitnud nüüdseks juba kaheksal järjestikusel aastal. Sealjuures kindlustati tänavune liigatiitel juba õige varakult. Kolm vooru enne hooaja lõppu on Juventuse edu teisel kohal oleva Napoli ees 16 punkti.