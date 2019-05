Rallisaade: Tänak on seni uutel MM-etappidel võidukas on olnud. Mida oodata Tšiilist?

Tšiili ralli on kahe hooaja jooksul juba teine uus väljakutse, sest eelmisel aastal naases MM-karussell ka Türgisse. Ott Tänak demonstreeris 2018. aastal rasketes oludes ülihead masina valitsemise oskust ja tuli seal võitjaks. Eestlane ootab ka uut Lõuna-Ameerika rallit põnevusega. "Tundub, et situatsioon sarnaneb eelmise hooaja Türgi rallile. Samas teadsime Türgi kohta ette, et tegu on raskete teeoludega. Tšiilis on väidetavalt heas korras ja tasased teed, aga see on hetkel ka kõik, mida me ralli kohta teame," ütleb Tänak eelvaates.