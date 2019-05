Nõmme Kalju jalgpalliklubi pakub virtuaalmängu FIFA 19 huvilistele ainulaadset võimalust

Turniiri mõlemas vanusegrupis, 12-17 ja 18+, on kohti 24 osalejale. Registreerimine toimub kes ees, see sees põhimõttel ning loetakse kinnitatuks, kui saab tasutud osalusmaks 20 eurot.

Turniiri osalustasu tasumisega saab osaleja võimaluse hea esituse korral esindada Nõmme Kalju eSPORTS meeskonda. Turniiril osaledes tagab võistleja endale vähemalt kolm mängu alagrupiturniiril, turniiri võitjal on võimalus mängida suisa seitse mängu.

Turniiri võitjatele on auhindadeks PlayStation 4 konsoolid, kõigile alagrupist edasipääsenutele on auhinnad välja pannud KALJU X CUPi toetajad. Kõigile osalejatele on ette nähtud ka kümme fännipiletit, millega saab vaadata nii KALJU X CUPi kui ka samal ajal toimuvat Nõmme Kalju ja Narva Transi vahelist kohtumist.