Video: Liverpooli fännid korraldasid Lionel Messi äratamiseks öise tulevärgi

Sündmus leidis aset öösel kell 4 ning ühest videost võib kuulda, et selle eesmärgiks on äratada üles Hr Messi.

Kohalik politsei kinnitas hiljem, et nad said teateid ilutulestiku kohta, mis sellisel kujul on ebaseaduslik. Nimelt on kell 23.00 kuni 7.00 kehtestatud öörahu ehk sel vahemikul on ilutulestiku laskmine keelatud.