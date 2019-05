Tšiili ralli teine päev kujunes dramaatiliseks, kui suurest mängust pudenesid karmi avarii teinud Thierry Neuville (Hyundai), auto üle katuse keeranud Kris Meeke (Toyota) ja kivile otsa sõitnud Jari-Matti Latvala (Toyota). Liidrikohal kihutava Ott Tänaku (Toyota) päev kulges probleemideta ja tema edu teisel kohal oleva Sebastien Ogier’ (Citroën) ees on pool minutit. Päeva kokkuvõttev saade on algusega kell 14.20 eetris Postimehe ja Kanal 12 vahendusel.