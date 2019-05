Postimehe otsepilt: kas Juventus ja Ronaldo pisendavad AS Roma eurounistust?

Liigatabelis on Juventus kolm vooru enne hooaja lõppu kogunud 89 punkti, eurosarjas ehk eelkõige Meistrite liigas mängimisest unistav AS Roma asub 59 silmaga seitsmendal kohal. Kui Meistrite liigasse pääsevad järgmiseks hooajaks neli esimest meeskonda, siis Euroopa liigasse vastavalt viies ja kuues tiim.

Kuuendal kohal paikneb praegu 60 punktiga AS Romast ühe mängu enam pidanud Torino, viiendal 62 silmaga AC Milan, neljandal 63 punktiga sarnaselt AS Romaga 35 kohtumist mänginud Milano Inter, kolmandal 65 silmaga Atalanta ja teisel real 76 punktiga Napoli. Kusjuures neist kahel viimasel on samuti AS Romast üks mäng enam peetud.