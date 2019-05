Kahe minutiga kaks väravat löönud Liverpooli kangelane: näitasime taaskord, et kõik on võimalik

«Uskumatu. Pärast Hispaanias toimunud mängu olime kindlad, et suudame lüüa neli väravat ning võita 4:0. Inimesed ümberringi kahtlesid meis ning arvasid, et me ei suuda seda teha. Aga taaskord näitasime, et jalgpallis on kõik võimalik,» ütles 28-aastane hollandlasest poolkaitsja matšijärgses intervjuus.

«Olin väga vihane, et treener jättis mind pingile. Üritasin lihtsalt meeskonda aidata ning mul on hea meel, et suutsin seda kahe väravaga teha,» lisas ta.