Galerii: Eesti poksilegend tähistas koos tähtsate külalistega 80. juubelit

“Rein Pajuri panust Eesti poksiellu on võimatu ülehinnata - lisaks sellele, et ta kuulus Eesti poksi paremiku sekka, pühendas ta sportlaskarjääri järel elu teiste kindameeste treenimisele ning hoidis lippu kõrgel ka kohalike kohtunike seas, osaledes õigusemõistjana Moskva olümpiamängudel. Reinu sulest on ilmunud mitu olulist poksiraamatut, mis on säilitanud Eesti poksi ajalugu ning andnud võimaluse tänastel noortel haarata selle raske ala algteadmiste saamiseks just tema sulest ilmunud õpiku järele,” lausus üritusel tänukirja ning sümboolselt poksikindad legendile üle andnud Eesti poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina.