Jose Mourinho: Liverpooli võidu võti on Klopp

«Anfield on koht, kus on võimatu saab võimalikuks,» ütles 56-aastane portugaallane.

«See pole taktika või mängufilosoofia võit. See on südame ja hinge võit. Jürgen Kloppil on õnnestunud mängijatesse tohutul määral kooshingamist süstida. Nad võtsid riski, et pärast fantastilist hooaega ei jää neil midagi näppude vahele, kuid Liverpool on nüüd sammu kaugusel Meistrite liiga võidust. Arvan, et Jürgen väärib tiitlit.»