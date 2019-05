Istanbuli ime sai väikevenna

Ära kunagi anna alla, pall on ümmargune, kodupublik on 12. mees väljakul. Need ja paljud teisedki jalgpalliklišeed said teisipäeva õhtul Liverpooli kodustaadionil Anfieldil kinnitust, kui kodumeeskond näiliselt lootusetust situatsioonist välja tuli ja korduskohtumise 4:0 võiduga teist aastat järjest Meistrite liiga finaali jõudis.