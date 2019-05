Otseblogi: järjekordse katsevõidu võtnud Tänak juhib kindlalt Tšiili rallit

Tšiilist saab sel nädalavahetusel 32. riik, kus ametlik WRC ralli toimunud on. Samas pole uue ralli lisandumine kalendrisse liiga uudne - eelmisel aastal naases näiteks MM-kalendrisse üle pika aja Türgi, kus Tänak mäletatavasti võidu võttis.



«Tundub, et situatsioon sarnaneb eelmise hooaja Türgi rallile. Samas teadsime Türgi kohta ette, et tegu on raskete teeoludega. Tšiilis on väidetavalt heas korras ja tasased teed, aga see on hetkel ka kõik, mida me ralli kohta teame,» räägib Tänak eelvaates.