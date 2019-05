Liverpoolile ulatatakse meistriks tuleku puhul võidukarika koopia

Kuna pühapäevased matšid peetakse üheaegselt, siis meistrikarika koopia on igaks juhuks ootel Anfieldi staadionil, samal ajal kui originaal ootab Manchesteri jalgpallurite mususid Brightonis. Pühapäevaks transporditakse trofee originaal Brightonisse just City kodustaadionilt.

Ka liiga võitjamedalid on samuti valmis nii Liverpoolis kui Brightonis Falmer Stadiumil. Medali saavad kaela need jalgpallurid, kes on hooaja jooksul mänginud vähemalt viies Premier League`i mängus. Cityl on selliseid mehi hetkel 21 ja Liverpoolil 19. Liverpool on Inglismaa meistriks tulnud 18 korda, City jahib kuuendat tiitlit.