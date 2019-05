Liverpooli võidu üheks kangelaseks kerkis ka... pallipoiss!

Mäletatavasti oli Liverpooli neljas värav eriti kaunis - Trent Alexander-Arnold mängis nurgalöögi lahti nii kiiresti, et keegi vastastest polnud veel valmis, ja Divock Origi sai täiesti vabana värava lähistelt peale lüüa. Kuid see trikk õnnestus vaid tänu sellele, et pallipoiss ulatas Alexander-Arnoldile palli väga kiirelt, vahendas agentuur Reuters Briti meedia tänast uudist.