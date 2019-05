Mourinho selgitas Ajaxi lagunemist: nad olid naiivsed

«Nad mängisid teist poolaega nagu oleksid Hollandi liigas Vitessega kohtunud,» ütles Mourinho. «Ajax väärib kiitust, kuid jalgpall on lahing ning lahingu võitmiseks on vaja strateegiat, eriti niivõrd erilistes mängudes.»

«See võib vahepeal tähendada, et tuleb minna vastuollu oma filosoofiaga. Ma usun, et kui Ajax oleks teisel poolajal oma nõrkusi varjanud – kõik teavad nende nõrkusi –, oleksid nad olukorraga toime tulnud,» jätkas Mourinho.

Nii nagu paljud teisedki arvas Mourinho, et Ajaxi noored mängijad on küpsemad kui paistavad. «Aga nad polnud,» tõdes ta. «Teisel poolajal olid nad naiivsed. Ma arvan, et selles lahingus võitis strateegia filosoofiat.»