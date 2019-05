Eesti parim võitleja kohtub suurkujude keskel karastunud võimsa marokolasega

Nimelt on otsustanud ringi naasta Eesti üks tuntumatest võitlussportlastest Edvin-Erik Kibus. Kolm aastat tagasi pika ja eduka sportlaskarjääri pausile pannud Kibus on vahepealsel ajal jälginud võitlusmaastikul toimunut kõrvalt ja hoidnud asjadel silma peal näiteks kommentaatorina, kuid nüüd on mees leidnud, et nii see jätkuda ei saa - tuleb taaskord ise käed siduda, kindad kätte panna ja ennast proovile panna.

Selle kolme aasta jooksul on kohalikul võitlustandril endale paremate seas koha kindlustanud üks teine, Kibusega sama kaalukategooria mees Hendrik Themas. Just Themasi, kunagise kümnevõistlejaga, Kibus 18. mail Tondiraba jäähallis ringi astubki. Kas peale jääb suure kogemusega, kuid eeldatavalt väikse ringiroostega Kibus või viimasel ajal äärmiselt tihti võitlev Themas, seda näeb juba üsna pea.

Õhtu peamatšis astub ringi loomulikult Eesti parim võitlussportlane Maxim Vorovski - Tondirabas maailma tippe alistanud tallinlane, kel karjääri jooksul kirjas 30 võitu ja vaid 5 kaotust. Seejuures on Vorovski nokauteerinud tervelt 16 vastast.

Ka sel korral peab Eesti võitleja näitama ennast parimast küljest, sest tema vastaseks on maailma võimsaimas võitlussarjas Glory tegusid teinud Samir Boukhidous - äärmiselt kogenud marokolane, kel kontol 35 võitu ja vaid neli kaotust.

FOTO: Number One Fight Show 18. mail Tondiraba jäähallis

Boukhidous’i näol on tegemist WFCA võitlussarja Euroopa ning Hollandi meistriga, kel pikkust tervelt 190 sentimeetrit, mida on tervelt 10 sentimeetrit Vorovskist enam. Huvitava faktina seob mehi ka üks äärmiselt kuulus võitluslegend ja treener Ramon Dekkers, sest nii Vorovski kui Boukhidous on Hollandis varalahkunud suurkuju juhendamisel aastad tagasi treeninud.

Erinevalt Vorovskist on Boukhidous saanud karjääri jooksul sparrida maailma parimate võitlussportlastega nagu Alistair Overeem, Gokhan Saki, Errol Zimmerman, Filip Verlinden, Jamal Ben Saddik, Marat Grigorian ja teised. Kas see toob võimsa Vorovski vastu edu, saab nautida ülejärgmisel laupäeval.

Lisaks nimetatutele astuvad taaskord ringi Mirkko Moisar, Maikel Astur, Aleksandr Biba ja paljud teised. Kokku leiab Tondiraba jäähallis 18. mail aset üheksa professionaalselt võitlusmatši.