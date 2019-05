Eesti poksiliidu peasekretär sai kutse kõrgesse seltskonda

Ametlikult kannab komisjon nime "EUBC Passion for Boxing Committee". Kunagi varem pole ükski teine Eesti poksiliidu ametnik nii kõrges seltskonnas saanud Euroopa poksiliidus kaasa rääkida.

Komitee eesmärk on hoida silm peal kõigil riiklikel ja rahvusvahelistel meistrivõistlustel, mis toimuvad Euroopa poksiliidu egiidi all ning anda seejärel otseselt nõu alaliidu juhtkonnale, et ala populaarsuse kasv jätkuks.