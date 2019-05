Tšiili MM-ralli korraldajad said juba enne ralli algust FIAlt noomida. «Meid võidakse WRC kalendrist välja visata.»

Põhjuseks on asjaolu, et neljapäeval peetud 6,45 km pikkuse testikatse ajal jälgisid pealtvaatajad rajal toimuvat ohtlikes kohtades ning keelatud piirkondades. Tšiili autospordi liidu direktor Felipe Horta suhtub sellesse tõsiselt. Ta tunnistas kohalikule raadiojaamale Bio Bio, et korraldajad said FIAlt märkuse.