Liider Tänak: hommik oli keeruline, muutsin pärast esimest katset auto seadistust

«Ma arvan, et ma ei saa väga õnnelik olla. Hommik oli päris keeruline. Eks kogu Tšiili ralli on päris suur katsumus,» sõnas Tänak rallipargis WRC+ reporterile. «Hommikusel esimesel katsel oli auto tasakaal paigast ära ja ma polnud sellega rahul. Lisaks suretasin auto välja. Pärast esimest katset muutsin auto seadistust ja masin oli järgnevatel katsetel parem,» lausus eestlane, lisades, et pole kindel, kas stardipositsioon Tšiilis suurt rolli mängib.