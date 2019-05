Tšiili rallit juhtiv Tänak: pean olema maksimumi piiril ilma suuri riske võtmata

«Täna on uus päev, katsed on võrreldes eilsega ikkagi päris erinevad. Esimene kiiruskatse on aeglasem, aga seejärel on kiiremad katsed. Saame loodetavasti sõitu nautida,» lausus Tänak.



«Ma arvan, siin ei saa 90 või 95 protsendiga sõites võidu nimel sõita, annan endast ikkagi parimat. Üritan olla maksimumi lähedal aga ilma suuri riske võtmata,» seletas Tänak olukorda.