Video: Toyota üle katuse keeranud Meeke kihutas katkise tuuleklaasiga

Kaheksandal kiiruskatsel tuli Meeke starti, ent auto tuuleklaas oli puudu. Katseajas see aga ei väljendunud, sest ta sai kirja neljanda aja, kaotades kiireimale kõigest 3,7 sekundiga. Ralliäss jäi katse lõpus napisõnaliseks, öeldes vaid, et auto üle katuse keeramine polnud tal plaanis.

Pärast üheksandat kiiruskatset, kui sõitjad naasid ralliparki, ütles Meeke WRC+ otseülekandes: «Auto on okei, veidi aerodünaamikat ja esiklaas oli puudu. Seal oli mahapööre paremale ja pärast seda aeglane pikk vasakkurv. See oli veidi pikem, kui ma arvasin ja nii ma teeserva tabasin ja üle katuse rullusin.»

Ta lisas: «See on minu esimene kogemus ilma esiklaasita sõita, kiire hoo pealt on raske hingata. See ei olnud plaanis. Nüüd üritame lihtsalt mõne punkti saada. Ott ja Jari-Matti teevad imelist tööd. Kui midagi nendega juhtuma peaks, pean olema omal kohal, et meeskonda aidata.»