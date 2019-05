Karmi avarii teinud Neuville: uued autod on väga tugevad, aga ma ei soovinud seda ise järgi katsetada

«Meiega on kõik hästi. Hommikune õnnetus oli päris suur šokk, aga jäime ellu. Meid kontrolliti haiglas väga põhjalikult ja saan kinnitada, et meiega on kõik hästi. Läksime veidi optimistlikult kurvi, veidi liiga väljast ja sõitsime vastu serva ning oligi kõik. Mõistsin, et nüüd on minek,» kirjeldas Neuville avariid WRC otseülekandes.