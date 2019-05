Litriga näkku: ränk vigastus viis Slovakkia hokimehe jäält otse haiglasse

Slovakkia suurima päevalehe Novy Cas andmeil kahtlustatakse 30-aastasel Rootsi SHL liigas Mora klubis mängival Dalogal koguni ajupõrutust. See tähendab, et Dalogale on suure tõenäosusega MM selleks korraks lõppenud. Kogenud slovakile olid need viiendad maailmameistrivõistlused ning ta esindas Slovakkiat ka Pyeongchangi olümpiamängudel.