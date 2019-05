Täna: kas Manchester City kaitseb Inglismaal meistritiitlit või teeb Liverpool ajalugu?

Trumbid on enne viimast kohtumist senise 37 mänguga 31 võitu, kaks viiki ja neli kaotust ehk 95 punkti kogunud liidermeeskonna City käes, kui ta läheb võõral väljakul vastamisi 20 meeskonna konkurentsis 17. kohal paikneva Brighton & Hove Albioniga. Teisel real asuval Liverpoolil on ette näidata 29 võitu, seitse viiki ja üks kaotus ehk 94 silma. Seejuures pärineb ainus allajäämine 3. jaanuarist, kui võõrsil alistuti skooriga 1:2 just Cityle.