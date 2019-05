Tšiili MM-ralli 13. kiiruskatse võitis Kris Meeke, kuid põnevam heitlus toimus Sebastien Ogier ja Sebastien Loebi vahel. Loeb edestas katsel Ogier'd nelja sekundiga, mis tähendab seda, et üldarvestuses on Ogier' edu Loebi ees veel 1,1 sekundit. Tänak lõpetas katse kuuenda ajaga.