Toyota pealik Mäkinen: Ott esines lihtsalt suurepäraselt

«See nädalavahetus oli kõigile raske. Uue legendiga piire kombata on väga keeruline, aga Tänak oli kõigist teistest selles osas parem. See oli tõesti imeline nädalavahetus,» rääkis Mäkinen.

«Ott võttis siit maksimumpunktid, nüüd on põnev mäng jätkumas juba Portugalis. Ogier on napilt Tänaku ees, aga praegune seis on meie jaoks vägagi hea,» avaldas Mäkinen arvamust.